24-Stunden Lebensmittel-Shop öffnet in Schwechat

Ein Landwirt aus dem Burgenland eröffnet Ende Februar in Schwechat einen Selbstbedienungsladen. Er wird rund um die Uhr geöffnet sein.

Am 27. Februar eröffnet in der Franz-Schubert-Straße in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) ein Lebensmittelgeschäft. Vorerst wird er auch nicht mehr geschlossen werden, denn es ist ein 24-Stunden Supermarkt. Das Konzept für den Shop stammt vom burgenländischen Landwirt Hans Goldenits aus Tadten (Bezirk Neusiedel) und seiner Firma Hansagfood, berichten die "NÖN".Das Geschäft in Schwechat wartet dabei mit einem innovativen Konzept auf. Es ist in zwei Bereiche aufgeteilt, einen Selbstbedienungsbereich und einen Bereich mit Bedienung. Milch, Gemüse und weitere Lebensmittel aus der Region sollen dadurch an sieben Tagen der Woche rund um die Uhr angeboten werden. Im Bereich mit Bedienung wird hingegen von Montag bis Samstag an sechs Stunden ein größeres Sortiment, etwa Bio-Weine aber auch Bücher, erhältlich sein. Es ist bereits das fünfte Geschäft der Firma Hansagfood, aber das erste mit diesem Geschäftsmodell.Der Testbetrieb wird zeigen, ob das Konzept auch auf Dauer Erfolg verspricht. Das wäre dem Burgenländer zu wünschen, immerhin hat er rund 60.000 Euro investiert. Um, das zu prüfen, möchte sich Goldenits einige Monate Zeit nehmen.