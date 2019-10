In Starkstrom geraten: Mann auf Intensivstation

Unglück bei einem Ausflug in Pottenbrunn bei St. Pölten: Ein Greifvogel-Trainer aus Ratzersdorf schwebt in Lebensgefahr.

Unglück bei einem Trainings-Ausflug in Pottenbrunn bei Sankt Pölten: Greifvogel-Trainer S. wollte wie gewohnt auf einem Feld mit einem Habicht trainieren, mit dabei hatte er laut „NÖN" eine umgebaute, rund sieben Meter lange Angelroute, auf deren Ende eine Tauben-Attrappe angebracht war. Damit sollte der Vogel seinen Jagdinstinkt verbessern.Aus noch nicht geklärter Ursache geriet der 55-Jährige in eine Hochspannungsleitung, das Opfer erlitt schwere Verbrennungen. Ein vorbeikommender Radfahrer wählte den Notruf.Der Schwerverletzte wurde ins Uniklinikum St. Pölten gebracht, dann in eine Klinik nach Graz geflogen. „Sein Zustand ist kritisch", so die Tochter zu