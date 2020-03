In welchen Ländern Corona am meisten verbreitet ist

Die WHO und die Johns Hopkins University haben die Daten der Corona-Erkrankten in allen Ländern gesammelt und eine Statistik veröffentlicht. Die gute Nachricht lautet: Österreich befindet sich nicht in den Top Ten.

Wie die Statistik zeigt, liegt China mit 81.303 Corona-Fällen an der Spitze. Italien folgt mit 47.021 Erkrankten auf Platz zwei. In Spanien gibt es 21.517 Infizierte und landet damit auf Platz drei.Deutschland liegt mit 20.142 Corona-Fällen an fünfter Stelle. Österreich findet sich mit über 2.700 Fällen auf Platz 13.Bei den Todesfällen ist die Lage in Italien weiterhin dramatisch. Mit über 4.000 Todesopfern ist die Zahl höher als in China (3,255). Deutschland hat eine niedrige Sterberate (70).In den meisten europäischen Ländern wurden Ausgangssperren- bzw. Beschränkungen erlassen. Auch in Österreich wurden die Geschäfte und Restaurants geschlossen (ausgenommen sind Supermärkte), sowie Veranstaltungen abgesagt.Unis und Schulen haben ebenfalls zu. Viele Arbeitnehmer befinden sich im Home Office. In Tirol wurden alle Gemeinden unter Quarantäne gestellt.