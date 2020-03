In Wien gibt es die meisten Corona-Anzeigen

Die strikten Maßnahmen dienen dazu, die Verbreitung des Virus einzudämmen. Wer sich nicht daran hält, der wird angezeigt.

Über 2.000 Anzeigen am Wochenende

"Ich möchte ein großes Danke an die österreichische Bevölkerung für die Einhaltung der Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus richten", sagte Innenminister Karl Nehammer bei einer Pressekonferenz zur aktuellen Lage rund um den Virus am Montag. "Gleichzeitig muss ich aber auch eine intensive Warnung aussprechen." Bisher gab es seit Beginn der Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung des Corona-Virus vor zwei Wochen österreichweit 10.426 Anzeigen im Zusammenhang mit Nichteinhaltung der Corona-Verordnungen. Dies zeige, dass noch nicht allen die Ernsthaftigkeit der aktuellen Lage bewusst geworden sei, so der Innenminister.Spitzenreiter ist Wien mit 3.565 Anzeigen. Dahinter liegt Oberösterreich mit 1.269 Anzeigen. Schlusslicht ist das Burgenland mit lediglich 80 Vergehen."Jede Person kann zurzeit Lebensretterin oder Lebensretter sein, wenn die von der Regierung verordneten Maßnahmen eingehalten werden", sagte Nehammer. Der Großteil der österreichischen Bevölkerung halte die Maßnahmen auch vorbildlich ein. "Wer sich jedoch vorsätzlich nicht an die Maßnahmen hält, wird zum Lebensgefährder", betonte der Innenminister."Das ist kein Ausdruck überbordender staatlicher Autorität", sagte Nehammer. "Es geht hierbei um die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher". Die rund 2.000 Anzeigen an nur einem Wochenende zeigen, dass es noch Bedarf zur Nachschärfung bei den Kontrollen der Maßnahmeneinhaltung gebe, so der Innenminister. "Die wenigen Personen in Österreich, die sich nicht bei der Umsetzung der Anordnungen beteiligen, müssen beginnen zu verstehen, dass ihre Taten fatale Auswirkungen auf Österreich haben".Die Anzeigen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus teilen sich auf Österreichs Bundesländer wie folgt auf:: 80: 762: 815: 1269: 349: 1240: 1753: 593: 3565