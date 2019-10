Ina Regen stellt in "Café Puls" ihr neues Video vor

Die österreichische Sängerin spricht im Puls-4-Interview mit Bianca Schwarzjirg über ihren Song "Und dann gehst".

Singer-Songwriterin Ina Regen schaut am 31. Oktober auf einen Sprung im "Café Puls" vorbei. Im Gepäck hat sie ihr brandneues Musikvideo zum Song "Und dann gehst", das sie nun ein Jahr nach dem Release des Liedes veröffentlicht.Worum es in dem Song genau geht? "Ich habe einen Menschen verloren, der wie eine zweite Mama für mich über viele, viele Jahre war", verrät Ina Regen der "Café Puls"-Moderatorin Bianca Schwarzjirg.Auch Allerheiligen hat für sie eine wichtige Bedeutung: "Allerheiligen ist dieser Moment, in dem man den Menschen, die man verloren hat oder die immer noch da sind, ganz bewusst einen Platz im Leben gibt."Außerdem auf der Agenda von Ina Regen: Im Rahmen des internationalen Weltfrauentags fungiert sie als Gastgeberin der Veranstaltung "Sie – ungewöhnlich Selbstverständlich" im Wiener Konzerthaus.Mehr von Ina gibt's am 31. Oktober ab 05.30 Uhr im "Café Puls" auf Puls 4 zu hören.