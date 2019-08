Ex-Bro'Sis-Sängerin (39) verwirrt mit Bikini-Fotos

Ex-Bro'Sis-Mitglied Indira Weis postete auf Instagram freizügige Fotos aus dem Urlaub. Ihre Fans wissen nicht wirklich, was sie davon halten sollen.

Nanu, was steckt denn hinter diesen Bikini-Fotos? Indira Weis (39) hat sich in der vergangenen Zeit ein wenig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.Statt sich im TV oder bei Promi-Veranstaltungen zu zeigen, genießt die Brünette lieber die israelische Sonne. Aufmerksamkeit bekommt sie dabei wohl trotzdem.Auf Instagram hat das ehemalige Bro'Sis-Mitglied nun einige Fotos mit Seltenheitswert gepostet – zu den sexy Posen im Bikini gibt es auch einige kreative Grimassen.Ihre Fans sind sich noch etwas unsicher, was sie von den Schnappschüssen genau halten sollen. Ob Indira die freizügigen Fotos von anderen Promis ein wenig auf die Schippe nehmen möchte?Indira Weis erlangte im Jahr 2001 mit der deutschen Band Bro'Sis ("Brothers and Sisters") Bekanntheit. Die Band ging aus der Castingshow "Popstars" hervor.Neben Indira Weis waren auch noch Ross Antony, Hila Bronstein, Shaham Joyce, Faiz Mangat und Giovanni Zarrella Teil der Gruppe. Die Band trennte sich Anfang 2006.(wil)