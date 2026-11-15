i LanglebePapa wollte mit diesen Videos Reichweite generieren. Youtube "Eine Ignoranz" Fake-Kontrolleur fliegt auf – Influencer muss in Haft TikToker Langlebepapa (33) spielte Lebensmittelkontrolleur und filmte Imbiss-Betreiber heimlich. Nun hat das Gericht geurteilt. Von Heute Entertainment 15.11.2026, 10:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Amtsgericht Hamburg hat den Influencer Langlebepapa am Freitag zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten ohne Bewährung verurteilt. Hinter dem Online-Namen verbirgt sich der 33-jährige Frithjof N.

Der Hamburger wurde durch seine kontroversen TikTok- und YouTube-Videos bekannt, in denen er im weißen Kittel mit Klemmbrett auftrat und sich als Lebensmittelkontrolleur ausgab. Dabei besuchte er Imbisse und Restaurants und filmte die Betreiber heimlich.

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Wie Raptastisch berichtet, wurde er wegen heimlicher Aufnahmen, Amtsanmaßung und der Verletzung von Persönlichkeitsrechten verurteilt. In seinen Clips ließ er sich zudem mehrfach zu geschmacklosen und teils als rassistisch bewerteten Äußerungen gegenüber den gefilmten Personen hinreißen.

Nicht das erste Urteil

Es ist nicht das erste Verfahren gegen den Influencer. Bereits im Juni 2026 hatte ihn das Amtsgericht Hamburg wegen Verstößen gegen das Kunsturhebergesetz zu einer Geldstrafe von 3.000 Euro verurteilt. Auch dieses Urteil war nicht rechtskräftig.

Im Gerichtssaal waren auch zwei Brüder anwesend, deren Mutter von Langlebepapa in ihrem Imbiss bloßgestellt worden war. "Der hat einfach nur weggeguckt, und das war so eine Ignoranz", sagte einer von ihnen über das Verhalten des Angeklagten.

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Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Frithjof N. hat eine Woche Zeit, Berufung einzulegen. Verzichtet er darauf oder bestätigt die höhere Instanz die Entscheidung, muss er die 15-monatige Haftstrafe antreten.