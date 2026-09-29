Trotz Warnung! Influencerin isst einfach Trockenmittel

Das Internet ist fassungslos: Eine Influencerin hat in einem Video gezeigt, wie sie einen Kuchen probiert – und dabei offenbar auch das beiliegende Trockenmittel-Päckchen gegessen.
Das Silica-Gel, das in vielen Lebensmittelverpackungen zu finden ist, trägt einen unmissverständlichen Hinweis: "Nicht essen". Doch die Frau ignorierte die Warnung komplett.
"Lebst du noch?", schreibt ein Follower unter das Video. Viele weitere machen sich sorgen in der Kommentarspalte.
Die gute Nachricht: Silica-Gel ist für den Menschen in kleinen Mengen nicht giftig. Das Trockenmittel dient dazu, Feuchtigkeit aufzunehmen und Produkte frisch zu halten.
Trotzdem sollte man es nicht absichtlich verzehren – der Warnhinweis ist nicht ohne Grund auf der Verpackung. Bei größeren Mengen kann es zu Magenreizungen kommen, heißt es laut Bild.de.
"Ich habe verstanden, was passiert ist, nachdem mein Magen wehgetan hat", schreibt sie die Influencerin im Nachhinein.