Influencerin zeigt Schmink-Trends der letzten 4 Jahre

Ashley Quiroz ist Make-Up Guru auf der Foto-Plattform Instagram und hat jetzt ein Foto gepostet, das ihr mehr als 10.000 Likes gebracht hat.

Wie schnell sich Trends drehen und wenden, zeigt Ashley Quiroz in einem ihrer letzten Postings. Die US-Amerikanerin "packt" die Schminktrends der letzten vier Jahre in ein Make-Up und macht "halbe-halbe".Auf der linken Seite der Trend von 2016: "Balken"-Augenbrauen, dicker Eyeliner und heftiger Lidschatten. Dagegen wirkt 2020 schon fast brav.Heutzutage punkten wir mit mehr Natürlichkeit. Die Augenbrauen sind zwar nicht so stark nachgezogen, doch immer noch breit. Und: Blush statt Kim-Kardashian-Contouring steht am Programm.