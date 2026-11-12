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Seit 2005 moderiert Inka Bause
Seit 2005 moderiert Inka Bause "Bauer sucht Frau".
APA-Images / Action Press / Simon Pfaff
Großer Stellenabbau

Seit 2005 moderiert Inka Bause "Bauer sucht Frau".

Die Moderatorin von "Bauer sucht Frau" macht sich wegen des RTL-Stellenabbaus Sorgen, will der Sendung aber treu bleiben.
Von Heute Entertainment
12.11.2026, 16:20
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Die beliebte Kuppelshow "Bauer sucht Frau" feierte am Montagabend einen beeindruckenden Start in die 22. Staffel. 3,12 Millionen Menschen schalteten ein, womit RTL den besten Staffelauftakt seit 2020 verzeichnete.

In der jungen Zielgruppe zwischen 14 und 49 Jahren erreichte die Sendung einen starken Marktanteil von 15,9 Prozent. Doch hinter den Kulissen macht sich Moderatorin Inka Bause (57) Gedanken.

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Wie "t-online" berichtet, äußerte sich Bause zum Quotendruck und dem angekündigten Stellenabbau bei RTL, der mehr als 1.000 Beschäftigte betreffen soll: "Wenn man hört, dass Menschen ihre Arbeit verlieren, denkt man natürlich darüber nach, was das mit einem Team, einer Redaktion, einer Produktionsfirma macht, wenn ich - der Kopf des Ganzen - sage: Ich höre auf."

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Bause bleibt loyal

Trotz der schwierigen Lage denkt die Moderatorin aber nicht daran, der Sendung den Rücken zu kehren. Für sie ist es auch eine Frage der Loyalität gegenüber dem Team.

Eine RTL-Sendersprecherin bestätigte die Herausforderungen: "Die Medienbranche befindet sich in einem grundlegenden Wandel, den auch RTL aktiv gestaltet." Die guten Quoten dürfen die Fans also beruhigen - "Bauer sucht Frau" bleibt vorerst fester Bestandteil des Programms.

red, 12.11.2026, 16:20
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