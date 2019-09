Insassen bei Unfall aus Auto geschleudert

Die beiden jungen Männer (20 und 23 Jahre) dürften nicht angeschnallt gewesen sein, als sie mit dem Mini Cooper gegen einen Baum krachten.

Heftiger Unfall Montagabend gegen 18.45 Uhr auf der B4 zwischen Seitzersdorf-Wolfpassing und Hausleiten im Bezirk Korneuburg: Ein 23-Jähriger war von Großweikersdorf kommend Richtung Stockerau unterwegs, verlor in einer leichten Kurve plötzlich die Kontrolle über seinen Mini Cooper, touchierte die Leitschiene und krachte anschließend in einen auf der angrenzenden Böschung stehenden Baum.



Das Auto wurde in Folge ins Feld geschleudert, beide Insassen – der 23-jährige Lenker sowie sein 20-jähriger Beifahrer – wurden bei dem Unfall aus dem Wagen geschleudert, blieben schwer verletzt am Feld liegen. Laut Polizei dürften die zwei Männer nicht angeschnallt gewesen sein.



Insassen schwer verletzt



Die Feuerwehren Seitzersdorf-Wolfpassing und die Kameraden aus Niederrußbach wurden zum Unfallort alarmiert, ebenso wie die Polizei und der Rettungshubschrauber. Gemeinsam wurden die beiden Schwerverletzten gerettet sowie versorgt und anschließend in die Spitäler Wien-Meidling und Tulln gebracht.



Im Anschluss wurde von den Florianis auch das Unfallwrack geborgen.



Die B4 musste für die Zeit des Einsatzes komplett gesperrt, der Verkehr über Zissersdorf umgeleitet werden.



(nit)