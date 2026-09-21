i Auf anderen Kontinenten schon lange Praxis – doch bei uns setzt sich das Essen von Insekten nicht durch. Getty Images Ernährung der Zukunft? Insekten-Lebensmittel: Vom Hype zum Flop Insekten galten als Protein-Revolution. Doch die meisten Produzenten haben aufgegeben – jetzt verkaufen sie nur noch Tierfutter. Von Newsdesk Heute 21.09.2026, 13:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Traum vom Insekten-Burger ist ausgeträumt. Obwohl die EU bereits 2018 Insekten als neuartige Lebensmittel zugelassen hat, ist der große Durchbruch auf europäischen Tellern ausgeblieben.

Mehrere Start-ups, die einst mit Mehlwurm-Aufstrichen und Grillen-Riegeln angetreten sind, haben inzwischen kapituliert. Die Produkte verkauften sich einfach nicht.

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Insekten liefern hochwertige Proteine und essenzielle Aminosäuren, ungesättigte Fettsäuren und Vitamine. REUTERS/Wolfgang Rattay

Wie n-tv berichtet, haben Unternehmen wie Alpha Protein aus Baden-Württemberg und Entava aus Mecklenburg-Vorpommern ihre Produktion komplett auf Tierfutter umgestellt.

„Der Lebensmittelbereich sei bei den Insekten einfach noch zu klein“, erklärt Alpha-Protein-Gründer Gia Tien Ngo.

Supermärkte listen Insekten aus

Auch der Einzelhandel hat die Reißleine gezogen. Lidl, Aldi Süd und Rewe führen aktuell keine Insektenprodukte mehr im Sortiment. Das Geschäft findet laut Experten hauptsächlich online statt.

Der Mehlwurm-Trend ist offenbar schon wieder vorbei. (Symbolbild) REUTERS/Andrew Winning

„Der Absatz war einfach nicht so gut, und das zu relativ hohen Kosten“, fasst Agrarökonomin Isabell Weiß von der Universität Göttingen die Probleme zusammen. Die größte Hürde sei der Ekel vor neuen Lebensmitteln.

Vergleich mit Sushi macht Hoffnung

Trotzdem geben einige Gründer nicht auf. Ngo glaubt an eine zweite Chance: „Das hat man ja bei Sushi früher auch gedacht: Das wäre eklig, will keiner essen. Jetzt sieht man an jedem Eck quasi einen Sushi-Laden.“

"Heute"-Reporterin grillte und verspeiste den Insekten-Burger i ?

Die Branche hofft auf den wachsenden Trend zu proteinreicher Ernährung. Sportler, die herkömmliches Molkenprotein nicht vertragen, könnten künftig auf Insektenprotein umsteigen.