Insider-Interview: "Papst gibt noch immer die Hand"

Corona hat die Welt verändert: Vatikan-Journalist Stefan von Kempis erzählt von dem etwas anderen Osterfest im Vatikan und, wie es dem Papst geht.

Weltweit sind nach Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore rund 95.000 Menschen infolge der von dem Coronavirus verursachten Lungenerkrankung Covid-19 gestorben.Rund 1,6 Millionen Menschen sind nach Daten der Universität mittlerweile mit dem Virus infiziert. 350.000 Menschen erholten sich bislang wieder von einer Infektion. Das Virus hat die Menschen und die Welt verändert. In der heiligen Woche und zum Höhepunkt der Osterfeierlichkeiten hatmit dem Vatian-Journalisten und Redaktionsleiter der deutschen Redaktion von Radio-Vatikan Stefan von Kempis gesprochen, der erzählt, wie Corona den Zwergenstaat verändert hat."Alles ist anders. Der Petersplatz ist geschlossen, Rom ist menschenleer - normalerweise ist jetzt hier Hochsaison. Der Papst zelebriert im Petersdom, nicht draußen auf dem Platz; die Liturgie ist deutlich abgespeckt und auf das Wesentliche reduziert. Bei der Gründonnerstags-Liturgie zum Beispiel fiel die Fußwaschung weg - eigentlich sonst ein Lieblingsmoment von Papst Franziskus, der diesen Ritus in den letzten Jahren gerne in Gefängnissen gefeiert hat."Stefan von Kempis wurde 1970 in Bonn geboren; er war Schüler des von Jesuiten geleiteten "Aloisiuskollegs", studierte Geschichte, Theologie und Literaturwissenschaften in Bonn, Paris und Freiburg sowie Arabisch und Islamwissenschaften in Rom und Kairo. Seit 2001 arbeitet Kempis als Redakteur bei "Radio Vatikan" bzw. "Vatican News". Er hat mehrere Bücher über den Vatikan und das Papsttum veröffentlicht, ist mit einer Spanierin verheiratet und hat zwei Kinder.