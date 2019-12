Insta sperrt Account, der Belästigung im Web outet

"Antiflirting" machte übergriffige Chat-Nachrichten auf Instagram öffentlich – und wurde nun vom Netzwerk gesperrt.

Auf Instagram sind manche Dinge einfach Tabu – etwa weibliche Brustwarzen (männliche sind okay) oder Accounts von Pornostars, die aber keine Nacktheit zeigen. Offenbar hat die zu Facebook gehörende Plattform auch ein Problem mit dem Outen sexueller Belästigung.Der Account "Antiflirting" hatte zuletzt etwa 12.000 Follower und postete regelmäßig Screenshots übergriffiger Chatverläufe in Dating-Apps und anderen Anwendungen. "Wo immer man Nachrichten empfangen kann, besteht die Gefahr, sexuell übergriffige Nachrichten zu erhalten", sagten die Betreiberinnen Kim und Caro Anfang November im Gespräch mit "Heute.at" Derzeit ist "Antiflirting" nicht mehr verfügbar – der Account wurde am 29. November gesperrt. Die Betreiberinnen wissen nicht genau warum, nehmen aber an, dass das Netzwerk Anstoß an der "Verwendung sexuell expliziter Sprache" sowie dem "Posten von Fotos oder anderen Inhalten mit sexuellen Anspielungen" nahm. Kim und Caro schreiben in einem Posting auf dem Zweitaccount "Antiflirting2", dass sie sich an den Instagram-Support gewandt haben."Wenn das nun der Grund für die Sperre ist, dann gibt es einiges, was daran problematisch ist", schreiben sie. "Jeden Tag verhalten sich Menschen auf Instagram (und vielen anderen Plattformen) respektlos, sind sexistisch, rassistisch und ableistisch. Sie senden Nachrichten mit extrem sexuellen Texten und Bildern, kommentieren übergriffige Aussagen, überschreiten die Grenzen anderer." Sie hätten darauf aufmerksam gemacht, doch Instagram gehe gefühlt nicht gegen dieses Verhalten vor und sperre Täter-Accounts nicht: "Sexismus und Übergriffigkeit sind also anscheinend okay, die Kritik daran aber nicht.""Wir waren zuletzt bei etwa 450 Posts und ungefähr 300 Story Times, in denen Userinnen und User ihre Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen und Belästigungen in der Realität geschildert haben", sagt Kim zu. Die Betreiberinnen rufen jetzt dazu auf, die Nachricht zu verbreiten und die Sperre des Accounts bei Instagram als Problem zu melden.