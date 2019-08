Vor 5 ' International gesuchter Verbrecher in Wien gefasst

Der Verdächtige wurde von Wiener Beamten festgenommen. Bild: Kein Anbieter/Helmut Graf - Symbolbild

In Wien wurde am Donnerstag ein international gesuchter 37-Jähriger festgenommen. Er soll in ein Juweliergeschäft eingebrochen sein.