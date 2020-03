Internetseite erstellt Hände-Waschsong-Poster

Händewaschsong mit "I am from Austria"

Händewaschen ist in Zeiten von Corona ein beliebtes Thema: Eine neue Site erstellt ein Poster mit Anleitung und Lieblingssong!

Vom Roten Kreuz bis hin zur Weltgesundheitsorganisation: Derzeit ist das Internet mit Händewasch-Tutorials überfüllt. ""Heute" berichtete von dem TikTok-Erfolg des roten Kreuzes. Jetzt macht eine neue humorvolle Internetseite auf sich aufmerksam.Die Internetseite ermöglicht die Erstellung eines Bildes bzw. eines Posters mit einer Anleitung zum Händewaschen und einem Song der eigenen Wahl. Empfohlen wird nämlich, dass das Händewaschen 20-30 Sekunden dauern soll und das funktioniert angeblich am Besten, wenn man dazu einen Song singt.hat die Internetseite und den Händewasch-Song Generator mit dem Lied "I am from Austria" getestet (siehe Foto) Das hat gut funktioniert. Leider kann der Generator keine Umlaute schreiben. Englische Songs können aber problemlos in Händewasch-Songs verwandelt werden.Frohes Händewaschen!