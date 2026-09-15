i Weiße Apple AirPods Pro Kopfhörer pixabay.com Apple-Update iOS 27: Das kann dein iPhone bald mit AirPods Mit iOS 27 bekommen die AirPods neue praktische Funktionen. Ein Equalizer, besseres Noise-Cancelling und mehr warten auf Nutzer. Von Technik Heute 15.09.2026, 20:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Apple rollt mit iOS 27 zahlreiche Neuerungen für seine beliebten AirPods aus. Das Einstellungsmenü wurde komplett überarbeitet und übersichtlicher gestaltet. Die verschiedenen Funktionen sind jetzt sinnvoll nach Kategorien gruppiert.

Star der neuen Features ist ein lang erwarteter Equalizer. Damit kannst du erstmals selbst Tiefen, Mitten und Höhen einstellen. Der Dreiband-EQ funktioniert allerdings nur bei AirPods mit H2-Chip - also AirPods Pro 2 und 3, AirPods 4 sowie AirPods Max 2.

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Wie Macwelt berichtet, erweitert Apple auch die Noise-Cancelling-Einstellungen deutlich. Im adaptiven Modus lässt sich die Geräuschunterdrückung jetzt feiner justieren - näher am Transparenzmodus oder stärker in Richtung volle Unterdrückung.

Neues für AirPods Pro 3

Besitzer der AirPods Pro 3 dürfen sich über exklusive Funktionen freuen. Der eingebaute Herzfrequenzsensor ermöglicht Trainingsdaten auch ohne Apple Watch. Die Daten lassen sich dank GymKit-Framework sogar mit kompatiblen Fitnessgeräten teilen.

Auch die Ortung wird präziser: Der UWB-Chip im Ladecase erlaubt jetzt die genaue Lokalisierung nicht nur über das iPhone, sondern auch über die Apple Watch. Unterstützt werden alle Modelle ab der Series 6, ausgenommen die SE-Varianten.

Die Bilder des Tages i ?

Die neue Siri AI soll natürliche Sprache deutlich besser verstehen. Wann genau alle Funktionen verfügbar sein werden, hängt vom finalen Release von iOS 27 ab.