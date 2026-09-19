i Apple iPhones auf dem Tisch pixabay.com Update ist da iOS 27: Diese neuen Features bringt Apple Apple hat iOS 27 veröffentlicht. Das iPhone-Update bringt zahlreiche Neuerungen - doch eine wichtige Funktion fehlt in Europa vorerst. Von Technik Heute 19.09.2026, 16:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit dem 14. September steht iOS 27 zum kostenlosen Download bereit. Das neue Betriebssystem bringt über 250 Neuerungen auf das iPhone. Herzstück des Updates ist die neue KI-Version von Siri, genannt Siri AI - doch genau diese Funktion fehlt in Europa vorerst.

Lediglich auf dem Mac lässt sich die neue Assistenz ausprobieren, wenn die Sprache auf Englisch eingestellt ist. Für iPhone-Nutzer hierzulande bleibt die wichtigste Neuerung also erst einmal aus.

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Das kann iOS 27

Wie t3n berichtet, bringt Apple trotzdem einige spannende Features. So lässt sich etwa die Uhr im Sperrbildschirm jetzt winzig klein anzeigen. Auch das Liquid Glass Design, das mit iOS 26 eingeführt wurde, kann nun stufenlos angepasst werden - per Schieberegler stellst du den Transparenzeffekt individuell ein.

Für Besitzer eines iPhone 15 Pro oder neuer gibt es neue Apple-Intelligence-Funktionen: Fotos lassen sich per KI neu ausrichten oder erweitern. Safari kann dich an Ereignisse auf Webseiten erinnern - praktisch etwa für Ticketverkäufe.

KI-Bilder und mehr

Besonders interessant: Du kannst jetzt eigene Browser-Erweiterungen oder Kurzbefehle einfach beschreiben und die KI erstellt sie für dich. Apple nennt das "vibecoden". Auch realistische KI-Bilder lassen sich nun mit der Image-Playground-App generieren.

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Generell verspricht Apple mehr Geschwindigkeit: Apps sollen rund 30 Prozent schneller starten, auch ältere iPhones profitieren. iOS 27 läuft auf allen iPhones ab dem iPhone 11.