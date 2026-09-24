StartseiteLifeTechnik
iPhone Fotomediathek
iPhone Fotomediathek
pixabay.com
Neuer Filter auf dem iPhone

iOS 27: So siehst du nur deine eigenen Fotos

Deine Fotomediathek ist voll mit WhatsApp-Bildern und Screenshots? Mit einer neuen Funktion in iOS 27 kannst du sie jetzt einfach ausblenden.
Technik Heute
Von Technik Heute
24.09.2026, 16:07
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

WhatsApp und andere Messenger bieten die praktische Option, empfangene Fotos automatisch in der iPhone-Mediathek zu speichern. Nach einiger Zeit wird die eigene Fotosammlung dadurch aber schnell unübersichtlich. Selfies, Urlaubsbilder und wichtige Erinnerungen gehen zwischen Memes und weitergeleiteten Bildern unter.

So schickst du iPhone-Fotos als Anhang in Mails

Apple hat für dieses Problem mit iOS 27 eine Lösung eingeführt: den Filter „Von mir aufgenommen“. Damit werden in der Fotomediathek nur noch jene Bilder angezeigt, die du selbst mit deinem iPhone aufgenommen hast. Um den Filter zu aktivieren, tippst du in der Fotos-App auf das Symbol mit den drei horizontalen Linien in der oberen linken Ecke.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Im erscheinenden Kontextmenü findest du nach Angaben von Macwelt den neuen Eintrag „Von mir aufgenommen“. Das System unterscheidet dabei nicht zwischen verschiedenen iPhone-Modellen, sondern zeigt alle Fotos an, die jemals mit einem iPhone unter deinem Apple-Account aufgenommen wurden.

Dieser Geheimcode schaltet deine Mobilbox am Handy ab

Weitere praktische Filteroptionen

In der Fotos-App gibt es noch weitere nützliche Filter. So kannst du etwa Screenshots komplett aus der Hauptansicht ausblenden. Dafür gehst du im selben Menü auf „Darstellungsoptionen“ und deaktivierst dort „Bildschirmfotos“. Unter dem Menüpunkt „Medienarten“ lassen sich auch Videos von der Anzeige ausschließen.

iOS 27 kommt heute - was das neue Update dir bringt

Mit iOS 27 hat Apple die Foto-App generell stark erweitert. Neben den neuen Filtern gibt es auch verbesserte Kamera-Einstellungen und sogenannte Photo Controls, mit denen sich die Kamera-App individueller konfigurieren lässt. So behältst du den Überblick über deine wichtigsten Erinnerungen.

tec,24.09.2026, 16:07
Mehr zum Thema
iPhoneiOSAppleWhatsapp
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote