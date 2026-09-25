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Grünes iPhone
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Apple-Update

iOS 28 streicht diese iPhones von der Liste

Mit dem nächsten großen iPhone-Update ist Schluss für einige beliebte Modelle. Apple beendet den Support nach bis zu sieben Jahren.
Technik Heute
Von Technik Heute
25.09.2026, 22:12
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Apple wird im kommenden Jahr mit iOS 28 mehrere iPhone-Modelle nicht mehr unterstützen. Betroffen sind das iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max sowie das iPhone SE der zweiten Generation.

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Das iPhone 11 hält damit einen Rekord: Es wurde sieben Jahre lang mit Updates versorgt und übertrifft damit sogar das iPhone 6S. Das iPhone SE 2 schaffte immerhin sechseinhalb Jahre Support.

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Speicherplatz wird zum Problem

Wie Macwelt berichtet, werden künftig nur noch iPhones ab dem Modell 12 aufwärts unterstützt. Ein Grund für das Ende: Beide Modelle kamen noch mit nur 64 GB Speicher auf den Markt. Das ist für aktuelle Systeme schlicht zu wenig - iOS 27 allein belegt bereits 15 bis 20 GB.

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Wer also noch ein iPhone 11 oder ein älteres Modell besitzt, muss sich auf ein Ende der Updates einstellen. Sicherheitspatches und neue Funktionen wird es für diese Geräte nicht mehr geben.

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Die vollständige Liste der unterstützten Geräte umfasst alle iPhone-Modelle ab dem iPhone 12, inklusive der neuen iPhone-18-Pro-Modelle und dem iPhone 17e sowie dem iPhone Air aus dem Jahr 2026.

tec,25.09.2026, 22:12
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