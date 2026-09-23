i Modernes iPhone Pro Smartphone pixabay.com Apple in der Kritik iPhone 18 Pro: Ärger mit Gesichtserkennung Kaum im Handel, schon Ärger: Besitzer des neuen iPhone 18 Pro berichten von Abstürzen nach einer gescheiterten Face-ID-Entsperrung. Von Technik Heute 23.09.2026, 11:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das neue iPhone 18 Pro ist erst seit wenigen Tagen offiziell im Handel. Doch bereits jetzt häufen sich im Internet verärgerte Berichte von Käufern. Der Grund: Die Gesichtserkennung Face ID funktioniert nicht bei allen Geräten zuverlässig.

Nach einem fehlgeschlagenen Entsperrversuch frieren manche Geräte ein und starten nach einigen Sekunden neu. Das Problem tritt offenbar auf, wenn Face ID zum Öffnen geschützter Apps wie der Passwörter-App oder privater Safari-Tabs verwendet wird.

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Wie es bei t3n heißt, könnte ein Softwarefehler in iOS 27 für die Probleme verantwortlich sein. "Nicht einmal 24 Stunden und mein 18 Pro Max stürzt schon ab", schreibt ein Nutzer auf Reddit. Dreimal sei es wegen Face ID dazu gekommen.

Deutlich höhere Preise

Das iPhone 18 Pro ist mit einem Startpreis von 1.449 Euro nicht billig - 150 Euro mehr als der Vorgänger. Das Pro Max startet bei 1.599 Euro. Apple begründet die Preissteigerung mit der anhaltenden Speicherkrise durch den KI-Boom.

Softwarefehler vermutet

Nicht alle Geräte scheinen betroffen zu sein. Apple hat in das neue Modell eine kleinere Face-ID-Technik eingebaut, bei der die Infrarotkamera nun hinter dem Display liegt. Der Apple-Support hat bei manchen Kunden einen Gerätetausch veranlasst, doch auch Ersatzgeräte zeigten teilweise denselben Fehler - weshalb viele einen Softwarefehler vermuten.

Die Bilder des Tages i ?

Kinderkrankheiten bei neuen Apple-Produkten sind nicht ungewöhnlich. Auch das iPhone 16 Pro hatte nach der Veröffentlichung mit ungewollten Neustarts zu kämpfen. Apple besserte damals mit einem Update nach. Eine offizielle Stellungnahme zum aktuellen Problem gibt es bisher nicht.