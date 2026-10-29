i Modernes Smartphone in der Hand pixabay.com Apples Falthandy ausverkauft iPhone Duo vor Weihnachten? So klappt es Apples erstes Falt-iPhone ist so begehrt, dass Lieferzeiten bis Januar reichen. Mit diesem Trick bekommst du trotzdem eines vor Weihnachten. Von Technik Heute 29.10.2026, 16:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Ansturm auf das iPhone Duo ist enorm. Wer heute Apples erstes faltbares iPhone bestellt, muss sich bis Ende Januar 2027 gedulden. Innerhalb von nur einer Stunde nach Vorverkaufsstart waren die ersten Geräte ausverkauft.

Doch es gibt einen Ausweg: In den Apple Stores werden regelmäßig die Bestände aufgestockt. Wer schnell ist, kann sich ein Gerät zur Abholung reservieren - wenn gerade eines verfügbar ist.

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Wie Macwelt unter Berufung auf Daten des Dienstes Storestockchecker berichtet, gibt es die besten Chancen am frühen Morgen zwischen 7:30 und 8:30 Uhr. Am 27. Oktober etwa waren in deutschen Apple Stores gleich 17 Geräte verfügbar - allerdings nur für kurze Zeit.

In unter 20 Minuten vergriffen

Wer zuschlagen will, muss extrem schnell sein: Die meisten aufgestockten iPhones sind in unter 20 Minuten reserviert. In Österreich wurden bisher nur drei Aufstockungen registriert - allerdings könnte das auch daran liegen, dass sich weniger Nutzer beim Benachrichtigungsdienst angemeldet haben.

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Alternativ lässt sich die Verfügbarkeit direkt über die Apple-Store-App prüfen. Für automatische Benachrichtigungen verlangt der Dienst Storestockchecker 5 US-Dollar pro Monat - ein kleiner Preis für alle, die unbedingt noch vor Weihnachten Apples neues Falthandy in Händen halten wollen.