Will ich haben! Keiner vermag es, mehr Lust auf Unvernunft zu machen als Apple. Allein: Die eben vorgestellten 11er-iPhones bringen tatsächlich Video-Fähigkeiten mit wie kein Handy zuvor.

Fantastische App

Profi-Aufnahmen auch bei wenig Licht

Dort, auf der Bühne des Steve Jobs Theater in Cupertino, stahlen am Dienstag tatsächlich zwei Unbekannte dem Apple-Boss die Show, ließen Herzen von Videofans und Vloggern höherschlagen.Was sie zeigten: die nächste Version einer App namens Filmic Pro, die dank Power der 11er-iPhones mit mehreren Kameras gleichzeitig filmen kann. In der Demo waren es je zwei.Ausgewählt wurden die Streams in einem Fenster, das Live-Bilder aus allen verfügbaren Cams anzeigte. Die Pro-iPhones kommen da auf vier Stück, Frontlinse inklusive! Am eindrucksvollsten: ein Clip, in dem Selfie-Kamera und Hauptcam parallel mitschnitten. Eine Revolution etwa für Interviews und Dokus.Alle Kameras der 11er-Reihe filmen übrigens in 4K mit 60 Bildern pro Sekunden. Auf die App muss man noch warten. Das Update soll später im Jahr im App-Store landen. Die iPhones gibt's hingegen ab 20. September für 799 Euro aufwärts.Ebenfalls Fans finden dürfte die "Deep Fusion"-Technik. Dabei werden, so Apple, vor dem Abdrücken (wie das geht, wurde nicht verraten) acht unterschiedlich belichtete Fotos geschossen. Bei Druck auf den Auslöser kommt eine Langzeitbelichtung hinzu.Dann errechnet eine intelligente Software aus allen neun Fotos blitzschnell eine einzige perfekte Aufnahme. Das Feature soll im Herbst per Update auf die iPhones kommen.