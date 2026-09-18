StartseiteLifeTechnik
iPhone wird teurer - Speicherchip-Krise treibt Preise in die Höhe
iPhone wird teurer - Speicherchip-Krise treibt Preise in die Höhe
pixabay.com
Speicherchip-Krise

iPhone wird ab 2027 deutlich teurer

Die Preise für Speicherchips sind explodiert - und das wird sich bald auch bei iPhones bemerkbar machen. Schuld ist die KI.
Technik Heute
Von Technik Heute
18.09.2026, 19:07
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Apple-Produkte galten noch nie als günstig, doch für Fans mit dünnem Geldbeutel wird es bald noch härter. Die Preise für Speicherbausteine bei Apples Zulieferern sind um 30 bis 40 Prozent gestiegen.

iPhone 18 Pro wird teurer - und KI ist schuld

Das hat direkte Folgen für iPhone-Käufer: Bereits jetzt wurden die Preise über die gesamte Produktpalette hinweg um 150 bis 600 Euro angehoben. Und 2027 dürfte es noch schlimmer werden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Nach Angaben von Macwelt liegt der Grund dafür im Aufstieg der Künstlichen Intelligenz. Rechenzentren kaufen die verfügbaren Speicherchips auf, wodurch die Großhandelspreise in die Höhe getrieben werden.

iOS 27 kommt heute - was das neue Update dir bringt

Kein Ausweg zu Android

Wer jetzt über einen Wechsel zu Android nachdenkt, wird enttäuscht: Laut dem Fachportal "Semiconductor Insider" liegt Apples Vereinbarung bei "der Preisuntergrenze für alle anderen". Der iPhone-Hersteller verfügt über immense Verhandlungsmacht und erhält fast immer die besten Konditionen.

Was auch immer Apple bezahlt - Android-Hersteller müssen denselben oder sogar einen höheren Preis zahlen. Die Speicherkrise trifft also die gesamte Branche.

"Nachfrage unterschätzt" - Apple kämpft mit Engpässen

Günstigere Modelle im Frühjahr

Im März oder April 2027 sollen preiswertere Modelle auf den Markt kommen: das iPhone 18 und das iPhone 18e. Doch selbst das vermeintlich günstige iPhone 18e könnte bei 899 Euro starten - von wirklich leistbar kann also keine Rede sein.

tec,18.09.2026, 19:07
Mehr zum Thema
iPhoneAppleSpeicherKünstliche Intelligenz
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote