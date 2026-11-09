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Wahlschlappe für Trump.
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Nach US-Wahlniederlage

Iran sieht Midterms als Triumph gegen Trump

Irans Hardliner fühlen sich durch den Sieg der Demokraten bestätigt. Sie fordern nun einen hohen Preis für ein Ende des Konflikts.
Von Newsdesk Heute
09.11.2026, 06:21
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Die iranische Führung sieht die Midterm-Wahlergebnisse als klare Bestätigung ihrer Strategie gegen die USA. Nach dem Sieg der Demokraten im US-Kapitol werden die Hardliner in Teheran noch selbstbewusster.

"Die iranische Führung sieht die jüngsten Wahlergebnisse als Bestätigung ihrer Strategie gegen die USA", erklärte Hamidreza Azizi, ein Iran-Analyst der International Crisis Group, gegenüber CNN. "Die Iraner sehen keinen Grund, Trump nukleare Zugeständnisse anzubieten."

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Der Oberste Führer Mojtaba Khamenei warnte vor der "geringsten Neigung zur Unterwerfung" – eine Botschaft, die laut Hardlinern an die iranischen Verhandlungsführer gerichtet war, heißt es in der Jerusalem Post unter Berufung auf CNN.

Acht Monate Krieg ohne Ergebnis

Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran befindet sich nach acht Monaten in einer Pattsituation. Katarische Vermittler versuchen derzeit, die Lücken zwischen den Seiten zu überbrücken.

Die USA haben in der vergangenen Woche mehrfach Ziele auf der iranischen Insel Qeshm angegriffen. Beide Seiten spielten die Attacken jedoch herunter, offenbar um die Verhandlungen am Leben zu erhalten.

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Trump droht mit weiterer Zerstörung

"Jetzt treffen wir eine Entscheidung: Wollen wir weitergehen? Ich würde das restliche Land lieber nicht zerstören, wenn möglich, aber vielleicht muss ich es tun", sagte Trump am Donnerstag gegenüber Reportern.

Khamenei erklärte in seiner Botschaft, der Krieg lege den "Grundstein für eine neue Weltordnung". Die Hardliner in Teheran sehen sich durch die politische Schwächung Trumps in ihrer harten Linie bestärkt.

red, Akt. 09.11.2026, 07:11, 09.11.2026, 06:21
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