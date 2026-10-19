i Iris Klein entschied sich bereits vor wenigen Monaten für XXL-Brüste. instagram/iris_klein_mama_ 28 Jahre jünger Iris Katzenberger zeigt neuen Freund Kevin (31) Daniela Katzenbergers Mutter Iris (59) zeigt erstmals ihren neuen Partner Kevin (31). Der Hamburger macht ihr eine emotionale Liebeserklärung. Von Heute Entertainment 19.10.2026, 08:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Katze ist aus dem Sack: Iris Katzenberger hat einen neuen Mann an ihrer Seite. Am Samstagabend zeigte sich die 59-Jährige erstmals öffentlich mit ihrem Freund Kevin. Der 31-Jährige trägt Glatze, Tattoos und stammt aus Hamburg.

Auf einer Party in Frankfurt verbrachte das Paar die meiste Zeit turtelnd im VIP-Bereich. Doch damit nicht genug: Kevin machte seiner Iris auf Instagram eine emotionale Liebeserklärung.

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Der Altersunterschied von 28 Jahren scheint dem Liebesglück keinen Abbruch zu tun, heißt es auf rtl.de. Tochter Daniela Katzenberger und Schwiegersohn Lucas Cordalis freuen sich sichtlich über das neue Glück der Mama.

Trennung von Ex Stefan nach Campingurlaub

Zuvor war Iris mit Stefan Braun zusammen. Die Beziehung endete nach einem Campingurlaub am Gardasee, bei dem es zu einem Streit gekommen sein soll. "Wenn du noch nicht mal in der Lage bist, ein paar Tage mit mir im Campingurlaub zu bestehen, wie willst du eine Beziehung mit mir führen?", erklärte Iris.

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Gegen Gerüchte, Kevin sei Mitglied eines Rockerclubs, wehrt sich Iris entschieden: "Diese Behauptung entspricht nicht der Wahrheit."