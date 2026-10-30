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TV-Star packt aus

Kilos purzeln! Iris Klein verrät ihr Abnehmgeheimnis

Die Mutter von Daniela Katzenberger hat in den letzten Monaten deutlich abgenommen. Nun verrät sie, was dahintersteckt.
Von Heute Entertainment
30.10.2026, 13:59
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Iris Klein (59), auch bekannt als Mama Katzenberger, sorgte zuletzt bei ihren Fans für Aufsehen. Der Grund: Die Reality-TV-Bekanntheit hat sichtlich an Gewicht verloren.

In einer Instagram-Fragerunde wollte ein Follower wissen, wie sie das geschafft hat. Statt eines einzelnen Wundermittels zu nennen, erklärte Iris, dass es eine Kombination verschiedener Dinge sei.

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Es sei eine Kombination aus vielen Dingen, die ihr wirklich guttun, wie Promiflash schreibt. Im Frühjahr habe sie mit einer Hormonersatztherapie begonnen und trinke regelmäßig Shakes. Dazu nehme sie Supplements und sei sehr viel unterwegs.

Spaß am Leben ist ihr wichtig

Die 59-Jährige nannte als wichtigen Faktor auch den "Spaß am Leben". Bereits rund acht Wochen vor ihrem Statement hatte sie ihren Followern einen Zwischenstand präsentiert und sich dafür auf die Waage gestellt.

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Hintergrund für die Hormontherapie sind die Wechseljahre. Diese führten bei ihr zu Stimmungsschwankungen, Schlafstörungen und "Unlust auf alles".

Ein emotionaler Vergleich

"Und irgendwann wirft man einfach seinen schweren Schutzmantel ab und ist erleichtert", schrieb Iris zu ihrer Abnahme. Mit diesen Worten gab sie ihrer Freude über die Veränderung eine sehr persönliche Note.

red, 30.10.2026, 13:59
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