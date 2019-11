Iron Maiden geben Konzert im Stadion Wr. Neustadt

Die Band Iron Maiden kommt für eine Open-Air-Show im Sommer 2020 ins neue Stadion in Wr. Neustadt!

Konzert-Sensation! Iron Maiden kommen 2020 im Zuge ihrer "Legacy Of The Beast"-Tour nach Europa. Nach ihrer Headliner-Show am Nova Rock 2018 machen sie am 16. Juli 2020 nun in Wiener Neustadt Halt. Tickets sind ab 12. November (10.00 Uhr) unter oeticket.com und unter shop.raiffeisenbank.at erhältlich.Seit dem Start der Tour im vergangenen Jahr bereiste die Band 39 Länder rund um den Globus und spielte vor fast zwei Millionen Fans. Außerdem waren sie Headliner beim legendären "Rock In Rio Festival in Brasilien" vor 100.000 frenetischen Zuschauern.Dazu Iron Maiden-Sänger Bruce Dickinson: "Wir hatten bisher eine fantastische Zeit auf der Legacy-Tour. Unsere Fans sind begeistert von der Bühnenshow und den Requisiten, mit denen ich herumexperimentieren kann (und natürlich von Eddie!). Die ganze Band hat so viel Spaß und wir freuen uns schon nach Österreich zu kommen und noch mehr Fans zu treffen".Special Guests sind Airbourne und als Opening-Act sind Lord of the Lost mit dabei.