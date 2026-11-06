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Dave Murray, Nicko McBrain, Blaze Bayley, Bruce Dickinson und Adrian Smith mit Maskottchen Eddie bei der Premiere der Band-Doku "Iron Maiden: Burning Ambition" in London, Mai 2026.
REUTERS/Jack Taylor
Eddie wird zum Cyborg

Iron Maiden mischen jetzt die Comic-Welt auf

Zum 40. Jubiläum des Albums "Somewhere In Time" von Iron Maiden erscheint eine Graphic Novel mit neuen Abenteuern rund um Maskottchen Eddie.
Von Jochen Dobnik
06.11.2026, 10:13
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Iron Maiden feiern das 40-jährige Jubiläum ihres legendären Albums "Somewhere In Time" mit einer besonderen Veröffentlichung.

Gemeinsam mit Z2 Comics präsentieren sie eine opulente Graphic Novel-Anthologie, die das Science-Fiction-Universum der Band erweitert.

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Acht Geschichten rund um Eddie

Die Anthologie greift die futuristische Welt des 1986 erschienenen Albums auf und erzählt in acht eigenständigen Geschichten – angelehnt an die Songs der Platte – neue Abenteuer rund um das Maskottchen Eddie in Cyborg-Gestalt.

Wie der "Metal Hammer" berichtet, stammen Prolog und Epilog von der preisgekrönten Autorin Kelly Sue DeConnick und Zeichner Andy MacDonald.

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Ergänzt wird das internationale Kreativteam unter anderem durch Steve Niles, David Dastmalchian, Goran Parlov und Corin Hardy. Das Vorwort steuert Comiclegende Bill Sienkiewicz bei.

Sammler können zwischen mehreren Ausgaben wählen: Die Standard Edition im Hardcover kostet 31,95 Euro.

Die limitierte Deluxe Edition (3.000 Exemplare, 90,95 Euro) kommt im edlen "The Time Machine"-Schuber, enthält eine grüne 'Wasted Years'-Vinyl, vier Artprints sowie ein Echtheitszertifikat.

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Für besonders große Iron-Maiden-Fans gibt es die Platinum Edition (500 Exemplare, 225,95 Euro), inklusive einer signierten Ausgabe von Gitarrist und Songwriter Adrian Smith, beiden Singles als farbige Vinyls, vier Artprints, vier goldfolierte Sammelkarten und weiteren Extras.

    Das Buch wird durch ein ausführliches Interview mit Smith ergänzt, in dem er auf die Entstehung des Albums zurückblickt. Die weltweite Veröffentlichung ist für den 2. März 2027 geplant. Die Vorbestellung läuft bereits.

    Wer noch mehr Geschichten aus der Welt der "Eisernen Jungfrauen" sucht, dem sei die Biografie des früheren Maiden-Schlagzeugers Nicko McBrain "Hello Boys and Girls!" ans Rocker-Herz gelegt.

    dob, Akt. 06.11.2026, 10:14, 06.11.2026, 10:13
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