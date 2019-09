Zug erfasst Auto: Mutter tot, Tochter (3) im Spital

In Isenbüttel (Niedersachsen) ist ein Pkw von einem Regionalzug erfasst und mehrere Meter mitgeschleift worden. Für die Lenkerin kam jede Hilfe zu spät, ihre Tochter wurde schwer verletzt.

An einem unbeschrankten Bahnübergang im niedersächsischen Landkreis Gifhorn ist am Sonntag ein Regionalzug mit einem Auto zusammengestoßen.Das Fahrzeug einer 35-Jährigen, die gerade mit ihrer Tochter unterwegs war, wurde dabei mehrere Hundert Meter von dem Zug mitgeschleift, ehe er zum Stillstand kam.Nach Auskunft der Feuerwehr konnte das Leben der Lenkerin nicht mehr gerettet werden, sie erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.Ihre dreijährige Tochter erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber umgehend in ein Krankenhaus gebracht.Nähere Angaben zu dem Unfall konnte die Polizei zunächst nicht machen. Die Autofahrerin hatte möglicherweise versucht, mit ihrem Fahrzeug die Gleise zu überqueren.Deutschen Medien zufolge, ist der Bahnübergang an der Stelle lediglich mit einem Andreaskreuz gekennzeichnet.Auch Stunden nach dem Zusammenstoß befand sich das schwer beschädigte Auto am Triebwagen des Zuges. Fahrgäste sollen nicht verletzt worden sein.