Deutschland: Zwei Tote bei Messerangriff an Bahnhof

Bei einem Messerangriff am Bahnhof von Iserlohn sind am Samstag zwei Menschen ums Leben gekommen. Der mutmaßliche Täter konnte gefasst werden.

Tödliche Messer-Attacke am Samstag am Bahnhof von Iserlohn in Nordrhein-Westfalen.Zwei Personen, ein Mann und eine Frau, wurden von einem Mann mit einem Messer angegriffen und erstochen. Der mutmaßliche Täter konnte von der Polizei festgenommen werden.Ersten Ermittlungen zufolge, gehen die Beamten derzeit von einer Beziehungstat aus. Zur Identität des Verdächtigen gibt es vorerst noch keine genaue Informationen.Eine Mordkommission hat die Untersuchungen bereits aufgenommen, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Näheres war zunächst nicht bekannt.(wil)