Israel: TV-Sender startet Quarantäne-Streaming

Der Kabelsender YES bietet für Zuschauer, die sich in Corona-Quarantäne befinden, ein maßgeschneidertes TV-Programm an.

Quarantäne-Kanal mit Beipackzettel

Für alle Israelis, die nach ihren Auslandsaufenthalten wegen des Coronavirus in Quarantäne gehen müssen, hat sich der TV-Sender YES etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Um die Zeit während der Isolation "angenehmer" zu gestalten, bietet der Kabelsender auf seinem Streaming-Portal ein zurecht geschnittenes Programm an. Der Sender teilte mit, dass es in den letzten Tagen 30% mehr Nachfrage nach Video-On-Demand-Angeboten gegeben habe und man mit dem neu geschaffenen Kanal darauf reagiere.Eine Art Gebrauchsanweisung, wie mit dem "Quarantäne-Kanal" umzugehen ist, gibt's außerdem dazu. So stehen im Bereich "Sendungen, die man nicht schauen sollte" sowohl Produktionen wie "The Walking Dead" oder die Endzeit-Serie "The Leftovers" als auch Dokumentationen über Epidemien und Viruserkrankungen auf der roten Liste.Leichtere Kost wie zum Beispiel "Modern Family", "Young Sheldon" oder "Party of Five" werden als "Sendungen, die man schauen sollte" angepriesen. Für "Familien in Quarantäne" gibt's Filme wie "Toy Story" und für "Israelis in Quarantäne" heimische Serien-Produktionen und Telenovelas.