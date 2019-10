'Iss dein Haustier oder werde Vegetarier'

Mit drastischen Mitteln will eine britische TV-Show auf den Fleischkonsum aufmerksam machen: Die Darsteller müssen ein Jungtier aufziehen – und am Ende auch zubereiten.

Ein abgepacktes Stück Fleisch oder frisch geschnittene Wurst im Supermarkt zu kaufen und zu verspeise, fällt vielen Konsumenten leicht, den die Supermarkt-Verpackung zeigt schließlich nicht, wie das Tier mal ausgesehen hat. Auch nicht, ob das Tier mal auf einer Weide gespielt, flauschiges Fell oder Kulleraugen hatte oder über eine Wiese gesprungen ist.Genau mit diesen Argumenten will der Sender Channel 4 Fleischesser jetzt in der britischen Reality-Show "Meat the Family" zum Umdenken bewegen: Die teilnehmenden Personen sind alles Fleischesser.Ihre Aufgabe: Sie sollen ein Jungtier über mehrere Wochen bei sich aufziehen. Sind sie danach noch immer nicht bereit, auf Wurst und Fleisch zu verzichten, müssen sie ihr Haustier selbst schlachten, zubereiten und anschließend aufessen.Laut "Channel 4" zeigt die Show den Weg des Tieres von seiner Geburt an bis auf den Teller. Die Teilnehmer und Zuschauer sollen sich ausgiebig mit "dem Verhalten und der Intelligenz von Tieren" beschäftigen, ebenso wie mit der Praxis der Tierhaltung und den Auswirkungen der Fleischindustrie auf die Umwelt".Den Teilnehmern – darunter auch Familien mit Kindern –werden auch schwierige Fragen wie "Warum finden wir es akzeptabel, ein Lamm zu verspeisen, wohingegen wir niemals unseren Hund essen würden?" und "Kann man Fleisch essen, wenn man dem Tier zuvor einen Namen gegeben hat?", gestellt."Meat the Family" wird ab 2020 auf "Channel 4" ausgestrahlt. In den ersten Folgen wird sich alles um ein Lamm, ein Schwein, ein Huhn und ein Kalb drehen, die in Familien leben. Am Ende muss jede Familie entscheiden, ob das Tier in den Ofen wandert.