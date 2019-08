Ist das der nackte Mann aus der Wiener City?

Ein nackter Mann sorgte in Wien-Floridsdorf für staunende Blicke. Mit einem Rucksack auf dem Rücken spazierte er stadtauswärts.

Am Montag fuhr ein Mann nackt mit seinem Longboard durch die Wiener Innenstadt. Das Einzige was er an hatte war ein Rucksack. Am Mittwoch tauchte wieder ein nackter Unbekannter auf - und wieder hatte er nur einen Rucksack an.Könnte das der nackte Longboarder sein? Eine gewisse Ähnlichkeit ist jedenfalls nicht zu übersehen. Sicher ist aber, dass der Wiener auf der Strebersdorfer Straße in Floridsdorf stadtauswärts unterwegs war. Wohin sein Weg führt, ist aber weiterhin unklar. (zdz)