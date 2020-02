Ist das der schlimmste Sitznachbar im Flugzeug?

Auf einem Inlandflug in den USA stellte eine Passagierin die Lehne ihres Sitzes nach hinten. Das passte ihrem Sitznachbarn gar nicht.

"Schockierend" war für die Amerikanerin Wendi Williams, was sie auf dem Inlandflug von New Orleans nach Charlotte im Bundesstaat North Carolina erlebte. Weil sie die Rückenlehne ihres Sitzes nach hinten stellte, schlug der Passagier hinter ihr auf diese ein.Bereits zuvor habe sie der Mann mit Nachdruck gebeten, ihre Rückenlehne wieder nach vorne zu stellen, sagt Williams zu CNN. Das, damit er auf dem Klapptisch essen könne. Nachdem er fertig gegessen hatte, stellte die Frau ihren Sitz wieder zurück. Darauf habe der Mann an die Lehne geschlagen: "Er war wütend, dass ich den Sitz verstellt hatte, und schlug ungefähr neunmal stark darauf ein", tweetete Williams.Darauf habe sie das Handy gezückt und zu filmen begonnen: "Für mich war das in dem Moment das Einzige, was ich tun konnte", so Williams weiter zu CNN. Denn die Flugbegleiter habe sie nicht auf sich aufmerksam machen können. "Die meisten Leute stoppen ihr schreckliches Verhalten, wenn es jemand filmt."Tatsächlich habe der Mann nicht mehr so stark gegen die Lehne geschlagen, als sie zu filmen begonnen habe, sagt Williams: "Es hat also bis zu einem gewissen Grad funktioniert."Dennoch sei sie fassungslos gewesen, als sie eine Flugbegleiterin um Hilfe gebeten habe. Denn diese habe nur mit den Augen gerollt und dem Passagier hinter ihr ein Gratisgetränk angeboten, so Williams. Zu ihr habe die Flugbegleiterin gesagt: "Sie werden aus dem Flugzeug begleitet, wenn Sie noch ein weiteres Wort sagen. Löschen Sie das Video." Williams habe große Angst gehabt, sagt sie. Sie überlege sich, rechtliche Schritte zu ergreifen.American Airlines hat Kenntnis vom Streit zwischen den beiden Passagieren: "Die Sicherheit und der Komfort unserer Kunden und Teammitglieder hat höchste Priorität."