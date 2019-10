Ist Grime-Star Skepta der Neue von Adele?

Die Sängerin bandelt angeblich mit dem britischen Rapper an. Ihre Fans hoffen schon jetzt auf die Trennung – damit Adele zu neuen Breakup-Songs inspiriert wird.

Im April trennte sich Adele von ihrem Ehemann Simon Konecki, im September reichte sie die Scheidung ein. Die beiden hatten sich auseinandergelebt. Angeblich wollte der gebürtige US-Amerikaner ruhig und entspannt in Großbritannien leben, die gebürtige Engländerin aber in den Vereinigten Staaten Party machen.Nun leben die beiden nicht weit entfernt voneinander in Los Angeles, um sich bestmöglich um ihren gemeinsamen Sohn Angelo Adkins (6) zu kümmern. Ihr Single-Leben soll Adele trotzdem in vollen Zügen genießen. Damit könnte es nun bald vorbei sein.Einem Bericht der "Sun" zufolge, hab die Sängerin nämlich bereits mehrere Dates mit dem Rapper Joseph Junior Adenuga, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Skepta, hinter sich. Der 37-Jährige stammt wie Adele aus Tottenham, wurde Ende 2018 Vater einer Tochter und ist ein Star in der Grime -Szene."Adele und Skepta waren oft füreinander da, nachdem ihre jeweiligen Beziehungen scheiterten. Sie haben einen guten Draht zueinander, und es gibt da definitiv eine besondere Verbindung", zitiert die "Sun" einen anonymen Insider."Sie verbringen mehr und mehr Zeit miteinander. Einige ihrer Freunde hoffen und sagen voraus, dass sie eines Tages ein großartiges Paar abgeben könnten."Adeles Fans hegen indes andere Hoffnungen. Das eine Lager sehnt sich danach, dass die Sängerin und der Rapper gemeinsam Musik machen. Das andere Lager wünscht, dass Skepta Adele das Herz bricht – da Liebeskummer sie in der Vergangenheit zu einigen der besten Lovesongs aller Zeiten inspiriert hat.