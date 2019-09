Ist mit "Fortnite", wie wir es kennen, jetzt Schluss?

Die aktuelle Season X neigt sich dem Ende zu. Mit dem nächsten Live-Event könnte in "Fortnite" ein völlig neues Kapitel starten.

Am 10. Oktober ist Schluss. Dann endet voraussichtlich die Season X bei "Fortnite". Zumindest deutet ein Timer im Spiel darauf hin. An dem besagten Donnerstag im Oktober könnte für die Spieler sogar ein vollkommen neues Kapitel starten.So kursieren derzeit zwölf neue Ortsnamen im Internet. Allerdings ist unklar, ob es sich dabei nur um neue Namen für alte Ortschaften handelt – oder ob dies ein Hinweis auf eine völlig neue Insel sein könnte.Season X stand unter dem Motto "out of time". Ständig tauchten Elemente aus vorherigen Seasons auf. Könnte die aktuelle wohl eine Art Abschied von der alten Karte gewesen sein? Auffällig ist auch: Auf der aktuellen Map ist aus jeder Season etwas enthalten. Dazu zählt "Greasy Grove", die fliegende Insel aus Season 6 oder vermischte Orte wie das neue Moisty Palms. Aber auch Figuren aus alten Versionen kamen zurück, etwa die Zombies, die in Retail Row auftauchten.Was Epic Games genau plant, werden wir erst Anfang Oktober mit Gewissheit erfahren. Bis dahin lohnt es sich wohl, einfach die Season X mit allen alten Elementen zu genießen.