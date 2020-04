Ist neuer Verein das Ende der Linzer Black Wings?

Turbulente Tage bei den Black Wings. Nach dem Abgang von drei Vorstandsmitgliedern und Manager Perthaler droht nun das völlige Ende. Ein neuer Verein wurde gegründet.

Paukenschlag in Linz. Dem Eishockey-Vereins Black Wings Linz droht das überraschende Ende. Während nämlich bei den anderen Vereinen der höchsten heimischen Eishockey-Liga durch die Corona-Krise Ruhe herrscht, wurde in Linz gestritten, was das Zeug hält.Es war (bisher) ein Drama in drei Akten, dass sich beim Eishockey-Meister der Jahre 2002/03 und 2011/12 in den letzten Wochen abspielte. Im Mittelpunkt war Präsident Peter Freunschlag.Der feuert zuerst Manager Christian Perthaler. Das gefiel seinen drei Vize-Präsidenten gar nicht, sie warfen das Handtuch. Es wurde viel Schmutzwäsche öffentlich gewaschen.Und nun der dritte Akt. Am Montag verkündete die drei ehemaligen Vizevorstände Peter Zauner, Peter Egger und Peter Matausch, sowie die wichtigsten Sponsoren, dass man einen neuen Eishockey-Verein gegründet habe, der künftig Eishockey-Linz vertreten soll - mit einer Profimannschaft.Mit dabei sind auch die größten Fanclubs.Und die Black Wings? Freunschlag besitzt die Namensrechte und darum geht es nun wohl auch. Der Präsident, der seit 14 Jahren bei dem Linzer ist, will offenbar Geld sehen. Im Laufe der Woche könnte auch für dieses Problem eine Lösung geben. Und am Ende könnten dann die Black Wings wieder die Black Wings sein, allerdings mit einem neuen Präsidium.