Italien ist dieses Jahr der absolute Celeb-Hotspot

Von den Beckhams bis zum Kardashian-Clan: Alle sichtet man diesen Sommer im wunderschönen Italien. Und die Erinnerungsfotos auf Instagram.

Sei es wegen den feinen Pizzen oder der wunderschönen Küstenkulisse – die Stars ziehts diesen Sommer zum Entspannen auffallend häufig nach Italien.Victoria und David Beckham verbringen ihre Sommerferien beispielsweise gerade in Puglia. Auch ihre Sprösslinge sind mit nach Europa gereist.Kourtney Kardashian dokumentiert in einer achtteiligen Bildstrecke ihr Gelato-Erlebnis auf Sardinien und gönnt sich ein Eis mit einer ordentlichen Portion Schlag.Schwester Kendall schießt derweil Mirror Selfies auf Capri. Ja genau: Dort, wo sich Heidi Klum und Tom Kaulitz vor ein paar Tagen das Ja-Wort gegeben haben.Und ist dabei nicht die einzige Bekanntheit auf der Insel: Ex-Victoria's-Secret-Engel Rosie Huntington-Whiteley nimmt sich mit ihrer Family auf Capri eine Auszeit und posiert vor den legendären Faraglioni.Auch Kate Hudson ist dort und hat Spaß auf dem Boot.In Porto Venere lassen sich John Legend und Tochter Luna, bevor sie sich auf das Eis stürzen, noch von Mama Chrissy auf einem Treppenvorsprung ablichten. Luna scheint mit ihrer Flavor-Wahl nicht ganz zufrieden zu sein.Nick Jonas ging in der Toskana der Rolle des Instagram Boyfriends nach und knipste Priyanka Chopra mit ihrem Aperol Spritz. Das Paar war zuvor noch in Südfrankreich für die Hochzeit von Sophie Turner und Joe Jonas.(friday)