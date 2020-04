Italien liefert eine neue Schreckensnachricht

Die Zahl der Neuinfektionen in Italien steigt wieder an. Zuletzt habe es 3.786 neue Fälle gegeben, nach 2.667 am Tag davor, teilt der Zivilschutz mit.

Damit gebe es in Italien insgesamt knapp 169.000 bestätigte Infektionen. Die Zahl der Toten sei um 525 gestiegen, nach 578 am Vortag. Somit starben nun insgesamt 22.170 Menschen. Die Zahl der Patienten auf Intensivstationen sei den 13. Tag in Folge gesunken und liege aktuell bei 2.936. Italien ist besonders stark von der Covid-19-Lungenkrankheit betroffen. Die strikten Ausgangssperren gelten noch bis mindestens 3. Mai. Was genau danach gelockert werden könnte, ist unklar.Schlechte Nachrichten kommen auch aus Schweden. Im Gegensatz zu seinen skandinavischen Nachbarn hat Schweden auf einen vollständigen Lockdown verzichtet. Man darf im Land weiter in Restaurants und Cafés gehen, Schulen und Kindergärten sind ebenfalls nach wie vor offen. Öffentliche Versammlungen sind erst ab mehr als 50 Personen untersagt.Mittlerweile verzeichnet das Land aber über 1.200 Todesfälle wegen des Coronavirus, allein in den letzten 24 Stunden starben 170 Menschen, was einer Rekordzahl entspricht. Schweden liegt damit deutlich über den Zahlen seiner Nachbarn. Norwegen zählt 150 Tote, Finnland 72 und Dänemark 309.Anders Wallensten, der stellvertretende Chefepidemiologe, sagte laut «Guardian», dass die Zahl der neuen Covid-19-Fälle jedoch allmählich abnehme und er "vorsichtig zuversichtlich" sei, dass Schweden sich dem Höhepunkt nähere.Schwedens Regierung appellierte bei den Bürgern an Eigenverantwortung. Gerade an Schulen und in Kinderkrippen wurde deswegen Kritik laut. Betroffene Familien und Schulmitarbeiter haben offene Briefe verfasst, in denen die Politik der Regierung als "inakzeptabel" beschrieben wird. Man würde das "Leben von Kindern, Verwandten und Mitarbeiter gefährden", hieß es.