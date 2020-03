27.03.2020 20:47 Italien meldet fast 1.000 Tote – in nur 24 Stunden

Italien hat an einem Tag fast 1000 Tote im Zuge der Corona-Pandemie gemeldet und damit so viele wie an keinem Tag zuvor. Die Zahl stieg um 969 auf 9134, wie der Zivilschutz am Freitag in Rom mitteilte.