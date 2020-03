Italien riegelt Lombardei wegen Coronavirus ab

Im Kampf gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus greift Italien nun zu drastischen Maßnahmen. Die betroffene Region Lombardei kann nur mehr unter bestimmten Bedingungen bereist werden.

Der Coronavirus-Ausbruch in Norditalien gerät zusehends außer Kontrolle. Seit Freitag ist die Zahl der Todesfälle von 197 auf 233 Menschen angestiegen. Deshalb greift man in der italienischen Regierung zu immer drastischeren Maßnahmen. Nun wird die Region Lombardei sowie elf weitere Provinzen abgeriegelt.Wer nicht in der Lombardei ansässig ist, darf nur mehr unter bestimmten Bedingungen in die norditalienische Region einreisen, berichtet der "Corriere della Sera". Nur aus beruflichen, besonders dringenden oder familiären Gründen kann die Region betreten oder verlassen werden.In den Regionen Emilia-Romagna, Venetien und Piemont sollen Schulen bis mindestens zum 3. April geschlossen bleiben, ebenso Museen und Schwimmbäder. Mitarbeiter aus dem Gesundheitssystem dürfen keinen Urlaub nehmen.Die Infektion zieht immer weitere Kreise. So ist auch der Parteichef der sozialdemokratischen Partito Democratico am Coronavirus erkrankt, wie er selbst mitteilte.Im Vatikan werden unterdessen strenge Maßnahmen ergriffen, um Papst Franziskus vor dem Virus zu schützen. So hat er keinen direkten Kontakt mehr zu Gläubigen. Er nimmt vorübergehend keine öffentlichen Auftritte mehr wahr. Das Angelus-Gebet wurde erstmals nur per Video übertragen.