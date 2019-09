Italiener stirbt bei Bergtour in Nauders

Am Freitag kurz nach 12 Uhr verunglückte ein Italiener in Tirol bei einer Bergtour tödlich. Er stürzte ungesichert aus dem Klettersteig "Goldweg" ab.

Am Freitag gegen 12.30 Uhr stieg der italienische Staatsbürger (66 Jahre alt) laut Polizei ohne Helm, Kletterausrüstung und ohne Sicherung auf dem Klettersteig "Goldweg" von der Bergkastelspitz in Nauders ab.Aus bisher unbekannter Ursache verlor der Mann an einer Schlüsselstelle den Halt und stürzte in die Tiefe, wo er im Auslauf einer Rinne zu liegen kam. Bei dem Absturz zog sich der Mann tödliche Verletzungen zu.Im Zuge einer Suchaktion durch die Bergrettungen Nauders und Reschen, an der 25 Mann beteiligt waren, konnte der Leichnam am Samstag kurz nach 2 Uhr nachts aufgefunden und gegen 9 Uhr mittels Taubergung durch die Alpinpolizei geborgen werden.