Italiens Premier verspricht "Sommer ohne Quarantäne"

Der italienische Premier verspricht seinen Landsleuten, dass es im Sommer keine Quarantäne mehr geben werde.

Auch das von der Corona-Pandemie schwer getroffene Italien lockert langsam die strengen Bestimmungen. Der italienische Premierminister Giuseppe Conte versprach in einem Interview mit der Tageszeitung "Corriere della Sera" nun: "Uns stehen noch schwere Monate bevor, aber der Sommer der Italiener wird nicht in Quarantäne sein.""Wir werden den Sommer nicht am Balkon verbringen. Wir werden ans Meer und auf die Berge können", so Conte weiter. Wo sie ihren Urlaub verbringen, dürfte die meisten Italiener derzeit allerdings kein drängendes Problem sein. Die Wirtschaft liegt am Boden, viele haben ihre Arbeit verloren.Vor allem der Tourismus, ein besonders wichtiger Wirtschaftszweig in Italien, fürchtet derzeit noch um die Sommersaison. Einen Lichtblick bot kürzlich jedoch der Präsident der Nationalen Tourismusbehörde Italiens (Enit).Wer aus der Europäischen Union komme, solle in Italien Ferien machen können, sagte Giorgio Palmucci zum Magazin "L'Agenzia di Viaggi". Er sei bereit entsprechende bilaterale Verträge zwischen europäischen Ländern zu unterzeichnen, um ausländische Touristen anzulocken.Bestenfalls seien für die Ferien nur noch die Monate Juli und August möglich. Da die Reservationszeit immer knapper wird, hat Palmucci im Gegensatz zu Ferien in großen Hotels vor allem Ferienhäuser und Appartments im Auge.