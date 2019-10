Yacht auf der Autobahn sorgt für gewaltigen Stau

Zu einem ungewöhnlichen Unfall wurde am Donnerstag die Stadtfeuerwehr Leibnitz auf die A9 gerufen. Mitten auf der Pyhrn Autobahn lag eine Motoryacht quer.

Gegen 16.52 Uhr wurden die Floriani-Jünger aus Leibnitz mit ihrem schweren Rüstfahrzeug inklusive Bergekran zur Unterstützung der Feuerwehren Lebring und Lang auf die A9 angefordert.Aus bislang unbekannter Ursache war kurz vor der Ausfahrt Wildon in Fahrtrichtung Anhängergespann ins Schleudern geraten und umgekippt. Eine kleine Motorjacht lag dadurch quer über mehrere Fahrspuren und den Pannenstreifen, so dass sich laut Feuerwehr ein "gewaltiger Rückstau" bildete.Mit dem Bergekran des SRF konnte das Gespann relativ rasch wieder auf die Räder gestellt werden. Für die knapp zwei Stunden dauernde Bergung musste die gesamte Fahrbahn der A9 in Richtung Norden gesperrt werden. Eine Umleitungen wurde eingerichtet.