Jäger (20) schoss Treiber an: Per Heli ins Spital

Schwerer Unfall bei einer Niederwildjagd im Bezirk Mistelbach: Ein 20-Jähriger schoss einen 29-jährigen Treiber an, der Verletzte wurde ins Spital geflogen.

Anders als geplant ging eine Niederwildjagd bei Altenmarkt (in der Nähe von Laa an der Thaya; Bezirk Mistelbach) am Wochenende aus: Ein 20-jähriger Waidmann schoss auf einen Hasen, dabei wurde ein 29-jähriger Treiber von mehreren Schrotkugeln getroffen.Der Schwerverletzte wurde mit dem ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 9 aus Wien ins Landeskrankenhaus Mistelbach geflogen. "Lebensgefahr bestand nicht. Er dürfte von drei, vier Schrotkugeln getroffen worden sein", so ein Ermittler.