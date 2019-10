Jäger bei Fasanjagd durch Schuss am Ohr verletzt

Unfall im Bezirk Baden: Bei der heutigen Fasanjagd in Schranawand wurde ein 62-Jähriger durch einen Streifschuss verletzt ...

Ein Verletzter bei einem Jagdunfall am heutigen Sonntag: Gegen Mittag kam es bei einer Fasanjagd in einem Maifeld bei Schranawand zu einem Jagdunfall mit einer Schussverletzung.Laut Angaben des Jagdaufsehers waren mehrere Treiber, darunter ein 62-jähriger aus dem Bezirk Baden, in einer Linie durch ein Maisfeld gegangen.Nachdem ein Fasan aufgeflattert war, gaben zwei Jäger einen Schuss aus ihren Schrotgewehren ab. Dabei wurde der 62-jährige an der rechten Wange und dem rechten Ohr durch einen Streifschuss verletzt.Der Mann begab sich zur medizinischen Versorgung in das Krankenhaus Eisenstadt. Wer von den beiden Schützen den 62-Jährigen getroffen hatte, ist noch unklar. Die näheren Umstände des Unfalls sind derzeit noch nicht bekannt.