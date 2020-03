Jäger spenden Tierfutter an gestrandeten Zirkus

Bei einem deutschen Zirkus, der wegen der Grenzsperren in Hard gestrandet ist, wurde das Tierfutter knapp. Heimische Jäger helfen nun aus.

Spenden erbeten

Solidarität hat in Zeiten von Corona eine neue Bedeutung erfahren. Dass man in schweren Zeiten vermehrt aufeinander schaut, zeigen nicht nur zahlreiche Aktionen, bei denen dafür gesorgt wird, dass älteren Mitmenschen der Einkauf abgenommen wird, sondern auch eine spezielle Aktion in Vorarlberg.Denn ein aus Berlin kommender Zirkus ist auf Grund der Corona-Grenzsperren in Hard gestrandet und braucht dringend Tierfutter. Weil die Reserven nicht ausreichen, springen nun Jäger aus dem Bregenzerwald ein und schaffen Futter für die Vierbeiner an.Eigentlich hätte die Österreich-Tournee des Zirkus Berlin in Hard beginnen sollen. Doch wegen der aktuell grassierenden Corona-Pandemie kann der Zirkus derzeit keine Vorstellung geben. Das Weiterziehen ist aus genannten Gründen auch nicht möglich.Die Jäger der Genossenschaftsjagd Egg I zeigen sich in dieser auch für den Zirkus existenzbedrohenden Situation äußerst großzügig. Denn sie spenden dem Zirkus jenes Futter, das auf Grund des milden Winters nicht ans heimische Wild verfüttert werden musste. Und Futter brauchen die Tiere jede Menge. 400 Kilogramm Heu und 100 Kilogramm Kraftfutter brauchen die vier Kamele und 20 Pferde täglich.Wie lang der Zirkus in Hard Zwischenstation machen muss, ist unklar. Die Zirkusfamilie ist deshalb froh um jede Spende.