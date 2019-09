Jaguar krachte im Wald frontal gegen Baum

Am Sooßerberg bei Mank (Bez. Melk) verlor am Samstag ein Lenker die Kontrolle über seinen Luxuswagen, krachte im Wald gegen einen Baum.

Am Samstag wurde die Feuerwehr Mank zu einer Fahrzeugbergung am Sooßerberg alarmiert. Die Florianis hatten es dabei mit einem eher seltenen Anblick zu tun. Ein Lenker war mit seinem Jaguar aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und über die Böschung in ein Waldstück gestürzt, wo der Wagen in Folge frontal gegen einen Baum gekracht war.



Mehrere kleinere Bäume stürzten in Folge auf das Fahrzeug, welches schwer beschädigt wurde. Der Lenker hatte dabei Glück und kam glimpflich davon. Er wurde zur Kontrolle vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht. Nach der polizeilichen Freigabe wurde der Jaguar von der Feuerwehr Mank aus dem Waldstück geborgen und abgeschleppt.