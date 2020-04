Jakob Seeböck hat "Soko Kitz"-Fans was zu sagen

Soko Kitzbühel-Kommissar Jakob Seeböck hat aus der Corona-Isolation eine Botschaft an die Krimi-Fans.

Seit 2009 ermittelt Jakob Seeböck als Major Lukas Roither in Soko Kitzbühel. Auch wenn Hauptdarsteller Jakob Seeböck genau wie alle andren in der Corona-Isolation sitzt, sein Major Roither ermittelt natürlich weiter. Und dem Tiroler Kieberer tut die Virus-Pandemie äußerst gut. Denn wenn ganz Österreich zuhause vorm Fernseher sitzt, klettert die Zuschauerquote in ungeahnte Höhen.Vergangenen Dienstag war Soko Kitzbühel wieder einmal die meistgesehene Sendung, 681.000 Leute schalteten ein.Grund genug für Jakob Seeböck sich unter einen blühenden Baum, wahrscheinlich in seinem Garten, zu setzen und sich zu bedanken. Und nicht nur das, für einen kleinen Teaser auf die nächste Sendung (7.4., 20.Uhr, ORF eins) bleibt auch noch Zeit.Wenn du genau wissen willst, was er zu sagen hat, gibt's nur eines: Einschalten! (das war übrigens ein kleiner Spoiler)